Dronken man vernielt hotelkamer Preston Palace

Een uitje naar pretcomplex Preston Palace is voor een 42-jarige man uit Breda geëindigd in de cel. In de zomer van 2019 bezocht hij het all-inclusiveresort met zijn biljartclub. Door de drank liep het verblijf volledig uit de hand. Uiteindelijk heeft hij zijn hotelkamer volledig vernield, waarna hij aangehouden werd.



Dat bleek afgelopen week in de rechtbank van Almelo. De Bredanaar is het niet eens met de boete van 915 euro die hij kreeg, omdat hij het bedrag niet kan betalen. Ook is hij niet in staat om de schade te vergoeden.

Het bedrijf van de man ging kort voor het incident failliet, meldt dagblad Tubantia. Daardoor bleef hij achter met een schuld van vele tonnen. Bovendien werd zijn partner ernstig ziek.



Consumpties inbegrepen

Wat er precies in Preston Palace gebeurd is, kan de Brabander zich naar eigen zeggen niet meer herinneren. Daarvoor had hij te veel glazen sterke drank op. Bij een verblijf zitten álle consumpties inbegrepen, inclusief gedistilleerde dranken.



In de rechtszaal zei de officier van justitie te snappen dat de man geen geld heeft. Tegelijkertijd vindt ze wel dat de dader op een bepaalde manier moet "voelen" wat hij heeft aangericht. Daardoor vroeg ze om een werkstraf van dertig uur. De politierechter ging daarin mee.