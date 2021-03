Phantasialand

Foto's: grote onderhoudsbeurt voor wildwaterbaan River Quest in Phantasialand

In Phantasialand is deze winter de bekende wildwaterbaan River Quest onder handen genomen. Het Duitse pretpark heeft een werktuigbouwbedrijf ingeschakeld voor ingrijpende werkzaamheden in het instapstation. Daarbij werd de volledige lopende band vernieuwd.



"De band van River Quest is in zijn geheel vervangen, inclusief de tandwielen, de ketting en meer dan 3500 schroeven", meldt SAD Maschinenbau op Facebook.

Op foto's is te zien hoe men de oude lopende band verwijderde. Daardoor werd een diepe put onder het station zichtbaar. Wanneer bezoekers weer een vaartocht kunnen maken, is nog niet zeker. Phantasialand blijft in ieder geval tot eind deze maand gesloten.



Hafema

River Quest opende in 2002, negentien jaar geleden. De waterattractie werd destijds gebouwd door het Duitse bedrijf Hafema, ook bekend als de leverancier van onder andere El Rio in Bobbejaanland en Djengu River in Toverland.