Nieuws

Belgische pretparken opgelucht: in april weer open

De pretparken in België kunnen opgelucht ademhalen. Na maanden van onzekerheid weten ook attractieparken wanneer ze weer open mogen. Een bezoek aan Plopsaland, Walibi Belgium, Bobbejaanland of Bellewaerde is vanaf april weer mogelijk.



Het Overlegcomité met de Belgische regeringen heeft besloten dat pretparken op donderdag 1 april mogen heropenen. Voor de meeste parken betekent het besluit dat het seizoen kan starten zoals gepland: op zaterdag 3 april. Bezoekers moeten overal mondkapjes dragen, zowel binnen als buiten.

Dankzij de beslissing kunnen attractieparken de belangrijke paasvakantie meepakken. Die duurt in België van 3 tot en met 18 april. Musea en dierenparken waren al geopend. Volgens de Belgische overheid is een museumbezoek of een dagje dierentuin namelijk veiliger dan rondlopen in een attractiepark.



Juridische stappen

Toen dat bekend werd, besloten Plopsaland De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Walibi Belgium, Bobbejaanland, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge juridische stappen te ondernemen. De parken vonden het onderscheid oneerlijk en onlogisch, maar de Raad van State gaf hen vorige week geen gelijk. Nu krijgen zij alsnog goed nieuws.



De Belgische grens blijft zeker tot en met 18 april dicht voor niet-noodzakelijke reizen. Officieel zijn Nederlanders dus niet welkom voor een dagje pretpark bij de zuiderburen. Het is echter de vraag hoe streng die regel gecontroleerd gaat worden.