Movie Park Germany

Movie Park Germany toont treinen van nieuwe achtbaan

In Movie Park Germany zijn de karretjes van een nieuwe achtbaan gearriveerd. Het Duitse pretpark werkt aan een grotendeels overdekte rollercoaster die volledig in het teken staat van filmstudio's in Hollywood. De treinen zijn vormgegeven als klassieke studiotrams.



Eén wagentje bestaat uit drie rijen voor twee personen. Er is straks plek voor twaalf bezoekers per trein. Op de achterkant staat een embleem met 'MPG Studios'. Op de voor- en zijkanten prijkt 'Movie Park Studio Tour'.

"We voegen er onboard-geluid aan toe voor een rit vol met actie", belooft Movie Park. De soundtrack, gecomponeerd door de Duitse firma IMAscore, werd afgelopen week opgenomen tijdens een driedaagse sessie met het Budapest Film Orchestra.



Lanceringen

De achtbaan zelf werd geleverd door de gerenommeerde firma Intamin. Het gaat om een 532 meter lange multi dimension coaster met twee lanceringen en een draaiplatform. Binnenkort vinden de eerste testritten plaats.



Op de plek van de Movie Park Studio Tour was tot eind 2016 de bootjesdarkride Ice Age Adventure te vinden. De openingsdatum van de nieuwe attractie is nog niet bekend. Het nieuwe pretparkseizoen moet op vrijdag 26 maart van start gaan.