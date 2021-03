Speelpark Oud Valkeveen

Pretpark in Gooise Meren mag niet open als speeltuin

Speelpark Oud Valkeveen krijgt geen toestemming om weer open te gaan als speeltuin. Het attractiepark in de Noord-Hollandse gemeente Gooise Meren wilde vanaf vandaag weer bezoekers ontvangen. Nederlandse pretparken moeten tot nader order gesloten blijven, maar dat geldt niet voor speeltuinen.



Door geen mechanische attracties aan te bieden, zou Oud Valkeveen voldoen aan alle eisen. Bezoekers konden dan bijvoorbeeld "spelen in Miniland, trampolinespringen, zandkastelen bouwen en ravotten in de bossen", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

De gemeente ziet het plan echter niet zitten. "Helaas geen goed nieuws voor ons en voor de kinderen hier in de buurt", aldus de voorlichter. "Waar wij er veel vertrouwen in hebben dat wij op een veilige manier als speeltuin open kunnen, denkt de gemeente hier anders over."



Speelattributen

Dat is gek, vindt Oud Valkeveen, aangezien het park "dezelfde speelattributen" zou aanbieden "als de speeltuinen in heel Nederland". "Onze oorspronkelijke opening staat nog steeds gepland op 27 maart." Of dat doorgaat, hangt af van beslissingen van het kabinet.