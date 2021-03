Europa-Park

Patenten opgedoken voor nieuw attractierestaurant Europa-Park

Niet eerder gepubliceerde patenten verraden hoe Europa-Parks nieuwe attractierestaurant Eatrenalin gaat werken. Het Duitse pretpark werkt aan een innovatief concept dat een combinatie moet worden van een restaurant en een attractie, met bewegende tafels en stoelen.



Podcast After Park Lounge wist enkele patenten boven water te vissen. In de documenten van attractiebouwer Mack Rides is te zien welke mogelijkheden het transportsysteem biedt. Het is de bedoeling dat de tafels en stoelen vrij door een ruimte kunnen bewegen.

Zo kunnen de tafels steeds op een andere manier ingedeeld worden. Verder wordt in een patent gesproken over bewegende vloeren en platformen. Ook overweegt men een interactief element, waarbij de bezoeker zelf invloed kan uitoefenen op de plek in de ruimte.



Robotarmen

Bovendien zou er sprake moeten zijn van verschillende darkride-elementen, zoals videoprojecties, geureffecten en de simulatie van aardbevingen en liftstoringen. Robotarmen kunnen ingezet worden om lege borden op te pakken. Een ander speciaal effect zorgt ervoor dat er plotseling eten kan verschijnen op de tafels, via een sluis aan de onderkant.



Eatrenalin werd bedacht door Europa-Park-directeur Thomas Mack, in samenwerking met Oliver Altherr van cateringbedrijf Marché International. In januari kwamen al wat ontwerpen naar buiten.



New York

Naar verwachting opent komend najaar een eerste vestiging in de buurt van Europa-Parks waterpark Rulantica, als een losstaand concept. Daarna wil men het merk verder uitrollen in bijvoorbeeld New York en Tokio.