Efteling

Oud-directeur Efteling, Dolfinarium en Avonturenpark Hellendoorn overleden

Ruud de Clercq, de oud-directeur van de Efteling, het Dolfinarium en Avonturenpark Hellendoorn, is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij leidde het Kaatsheuvelse sprookjespark van 1986 tot en met 1988. Onder zijn leiding opende de Efteling de attracties Fata Morgana (1986), Pagode (1987) en Monsieur Cannibale (1988).



Verder ontwikkelde hij plannen voor een nieuw Efteling-park in Spanje en hield hij zich bezig met de beoogde komst van een groot ruimtevaartcentrum en een waterparadijs. Ook werd de basis gelegd voor het draaiende huis Villa Volta, dat uiteindelijk pas in 1996 het levenslicht zou zien.

"Ruud de Clercq was een man met hoge ambities voor een grote Wereld van de Efteling", weet een woordvoerder. "Hoewel hij slechts enkele jaren directeur was, heeft hij het park wel mooier achtergelaten dan hij het aantrof, met iconische attracties als de Pagode. Daarvoor zijn we hem dankbaar."



Ontslagen

De directeur is in het najaar van 1988 ontslagen omdat hij beslissingen over nieuwe attracties niet zou overleggen met het stichtingsbestuur. Toch kijkt hij terug op "een geweldige tijd" bij de Efteling, vertelde hij in 2011 in een interview met fansite De Vijf Zintuigen.



"Ik ben eigenlijk blij verrast en verbaasd hoeveel ik heb kunnen bijdragen in zo'n betrekkelijk korte tijd", aldus De Clercq. "En dat al mijn bijdrages er ook nog steeds zijn en het ook nog steeds doen. Ik heb dat blijkbaar toch niet zo heel verkeerd gedaan."



Boost

Hoewel De Clercq vóór zijn Efteling-carrière geen ervaring had met het leiden van attractieparken, besloot hij wel in de branche te blijven werken. Hij werd directeur en eigenaar van Avonturenpark Hellendoorn en het Dolfinarium in Harderwijk. Met name het Dolfinarium wist hij een enorme boost te geven. Daar steeg het bezoekersaantal van 300.000 naar maar liefst 1,2 miljoen.



Beide parken verkocht hij in 2001 voor 5 miljoen euro aan Grévin & Cie, het huidige Compagnie des Alpes. Ook de bedrijfsschulden - 10 miljoen euro - werden overgenomen, maar dankzij een schimmige deal met de Rabobank lukte het de Franse firma om de parken te dumpen en daarna weer te kopen. De rekening werd vervolgens bij De Clercq neergelegd.



Procederen

In 2004 vertrok hij naar Zuid-Afrika om wijnboer te worden. Pas na tien jaar procederen tegen de Rabobank kreeg De Clercq gelijk van de rechter. "Als ik niet naar Zuid-Afrika was gevlucht, was ik nu dood", zei hij in 2011 in gesprek met Het Financieele Dagblad. De bank had beslag gelegd op zijn huis en inboedel. De Clercq stierf op 9 januari 2021.



Het Dolfinarium is vandaag de dag in handen van de Spaanse groep Aspro Parks, terwijl Hellendoorn onderdeel is van de Franse Looping Group. "We betreuren het verdrietige nieuws en wensen de nabestaanden veel sterkte", reageert een voorlichter van Avonturenpark Hellendoorn. Een woordvoerder van het Dolfinarium laat weten: "Ruud heeft ons park in een cruciale periode veel gebracht en daar zijn we hem erg dankbaar voor. Veel sterkte voor de nabestaanden."