Efteling

Ondanks coronacrisis toch weer vacatures bij de Efteling

Nu de Efteling zich in gevaarlijk vaarwater bevindt door de coronacrisis, moet er zo veel mogelijk bezuinigd worden. Eind vorig jaar kondigde de Efteling-directie om die reden een externe vacaturestop aan: openstaande functies zouden alleen nog intern ingevuld worden. Nu staan er toch weer volop vacatures online.



Zo wordt momenteel gezocht naar horecapersoneel, winkelpersoneel, attractiepersoneel en entreemedewerkers. Het gaat zowel om functies in het attractiepark als in de vakantieparken en hotels.

Een woordvoerder van de Efteling benadrukt dat er nu alleen vraag is naar oproepkrachten met contracten voor nul uren. "Overige functies worden alleen bij hoge uitzondering extern ingevuld."



Hoogseizoen

Op die manier hoopt de Efteling het hoogseizoen goed door te komen. "Met een goede balans tussen flexibiliteit en vitaliteit. Daarom hebben we, naast dat we sterk op de kosten hebben gelet, ook steeds geprobeerd zo veel mogelijk mensen in dienst te houden."



Bij het verlengen van bestaande contracten houdt de Efteling vanwege de financiële situatie andere voorwaarden aan dan gewoonlijk. "Tijdelijk minder uren, bijvoorbeeld." Daarnaast worden veel medewerkers ingezet op plekken buiten het park, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of als helper in de zorg.



Bijscholen

Verder besteedt de Efteling momenteel veel aandacht in het bijscholen van werknemers, zodat ze straks op verschillende afdelingen ingepland kunnen worden. "Wij streven naar een optimale bezetting van alle afdelingen binnen de Wereld van de Efteling", staat in de vacatureteksten.