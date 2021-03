Legoland Billund Resort

Eerste aflevering van nieuwe seizoen Lego Masters draait om pretparken

Pretparkfans kunnen komend weekend hun lol op bij tv-show Lego Masters op RTL 4. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen staat volledig in het teken van pretparken. Deelnemers krijgen de opdracht om een zo mooi mogelijk themagebied voor een attractiepark te ontwerpen en te bouwen.



Daarvoor hebben ze vijftien uur de tijd. De Lego-bouwers krijgen één van acht thema's toegewezen. Dat zijn piraten, de tropen, griezelen, dino's, ruimte, sprookjes, het oude Egypte en ijspret. In elke creatie moet minstens één bewegend element verwerkt worden.

In het fictieve Lego-pretpark ontstaan onder meer een waterbaan, een vrijevaltoren, een achtbaan, een spookhuis, een zweefmolen, een doolhof en een schommelschip. Als de opdracht achter de rug is, volgt nog een extra opdracht met een twist.



Prijzengeld

De acht deelnemende duo's worden beoordeeld door 'Brickmaster' Jonathan Bennink en gastjurylid Juliane Aufdembrinke, ontwerpster voor Legoland. Het winnende tweetal ontvangt een Lego-trofee, een reis naar Legoland in het Deense Billund en 25.000 euro aan prijzengeld. De presentatie is in handen van Ruben Nicolai en Kürt Rogiers.



Lego Masters is zaterdag om 20.00 uur te zien op RTL 4. Vorig jaar was de show goed voor zo'n anderhalf miljoen kijkers per week. In België, waar het programma wordt uitgezonden op VTM, loopt men een week voor. Daar was de pretparkaflevering vorige week al op de buis.