Artis

Artis-Aquarium gaat jaren dicht voor grondige renovatie

Dierentuin Artis in Amsterdam sluit het historische Artis-Aquarium voor een broodnodige renovatie. Het zoute aquariumwater lekt uit de betonnen bakken. Dat heeft het gebouw de afgelopen jaren ernstig aangetast, laat het dierenpark weten.



Het Aquarium stamt uit 1882. "Na 138 jaar waarin het monumentale gebouw heeft zorggedragen voor miljoenen liters water, heeft Artis nu flinke zorgen door ditzelfde water", staat in een persbericht. De werkzaamheden zullen meerdere jaren in beslag nemen.

Ondanks de financiële problemen veroorzaakt door de coronacrisis kan de restauratie wel van start gaan. De gemeente Amsterdam heeft daarvoor een bijdrage geleverd. Er is echter nog meer geld nodig.



Afscheid

Artis is sinds half december 2020 dicht vanwege het coronavirus. Bezoekers hebben daardoor geen afscheid kunnen nemen van het Aquarium. "Om het gemis van uren turen naar luipaardhaaien, zeepaardjes en sierlijk bewegende anemonen iets draaglijker te maken, hebben we een afscheidsvideo gemaakt", aldus Artis.



De meeste vissen zijn naar andere aquaria in binnen- en buitenland gebracht. Sommige vissen hebben een nieuwe plek in Artis gekregen. "Daar zullen we op een later moment meer over vertellen", meldt het park.