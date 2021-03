Nieuws

Duitse dierentuinen krijgen goed nieuws

Versoepelingen van de Duitse regering zorgen ervoor dat de meeste dierentuinen bij onze oosterburen weer open mogen. Veel dierenparken openen de poorten op maandag 8 maart. Er gelden wel strengere coronaregels dan voorheen.



Zo moeten bezoekers van 6 jaar en ouder verplicht een chirurgisch mondmasker of een FFP2-mondkapje dragen; simpele stoffen mondkapjes zijn uit den boze. Ook wordt het verplicht om online een tijdslot te reserveren en nauwkeurige contactgegevens achter te laten.

Hoe snel de versoepelingen in de diverse regio's worden doorgevoerd, verschilt per deelstaat. Bovendien hebben sommige parken meer tijd nodig voor een heropening, bijvoorbeeld om werkzaamheden af te ronden of om een digitaal reserveringssysteem te ontwikkelen.



Münster

Morgen gaan in ieder geval Tierpark Nordhorn, Allwetterzoo Münster, Zoo Osnabrück, Tierpark Hellabrunn, Serengeti-Park, Der Grüne Zoo Wuppertal, Zoo Augsburg en Zoo Krefeld weer open. Zoo Dortmund volgt op woensdag 10 maart.



ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen en Kölner Zoo zijn van plan om op vrijdag 12 maart open te gaan, Zoo Leipzig denkt op zijn vroegst op maandag 15 maart klaar te zijn voor een heropening.



Hannover

De parken Zoo Frankfurt, Wilhelma, Zoo Duisburg, Tiergarten Nürnberg, Tierpark Hagenbeck en Erlebnis-Zoo Hannover kunnen nog geen datum noemen. Zoo Berlin, Tierpark Berlin en Tierpark Neumünster waren al open dankzij soepelere regionale regels.