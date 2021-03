Europa-Park

Europa-Park verhoogt toegangsprijzen van waterwereld Rulantica

De entreeprijzen van Europa-Parks waterwereld Rulantica gaan omhoog. Op dit moment bedraagt de toegangsprijs nog 38,50 euro. Vanaf zaterdag 22 mei betalen bezoekers 42 euro voor een dag toegang tot het waterpark.



Voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar moet straks 39 euro afgerekend worden in plaats van 35,50 euro. De prijs van avondtickets voor volwassenen, geldig vanaf 17.00 uur, stijgt van 35,50 euro naar 39 euro.

Rulantica wordt op dit moment uitgebreid met twee nieuwe buitengebieden: Svalgurok en Snorri Strand. Volgens Europa-Park wordt Svalgurok de grootste waterspeelplaats in de openlucht in Duitsland. Verder ontwikkelt men een losstaande beleving met virtual reality onder water: Snorri Snorkling. Daar moet apart voor betaald worden.



Ongepast

De entreeprijs van Europa-Park zelf blijft dit jaar gelijk ten opzichte van 2020: 55 euro voor volwassenen en 47 euro voor kinderen tussen 4 en 11 jaar. Het Duitse attractiepark noemde het "gezien de huidige omstandigheden" eerder "ongepast" om de tarieven in 2021 te verhogen.