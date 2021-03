Europa-Park

Dit is de nieuwe website van Europa-Park en Rulantica

De officiële website van attractiepark Europa-Park en waterpark Rulantica is vernieuwd. Wie naar europapark.de of rulantica.de surft, treft vanaf vandaag een volledig nieuwe lay-out aan. Het Duitse pretparkresort koos voor een donkerblauw ontwerp met veel grote foto's en video's.



Het menu bestaat uit zes onderdelen: Europa-Park, Rulantica, overnachtingen, evenementen, conferenties en de vorig jaar gelanceerde virtualreality-beleving Yullbe. Per onderwerp kunnen sitebezoekers vervolgens navigeren naar subcategorieën als attracties, shows en restaurants.

De website is beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Op elke pagina staat een prominente verwijzing naar de ticketshop. Begin deze week presenteerde Europa-Park al de nieuwe digitale service MackOne, die accounts voor verschillende Europa-Park-diensten bundelt.



Toegangsbewijzen

Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wanneer het attractiepark en waterparadijs weer open mogen, worden er al wel tickets verkocht voor het nieuwe seizoen. Rulantica-kaarten kosten dit jaar 38,50 euro. Voor toegangsbewijzen voor Europa-Park zijn bezoekers 55 euro kwijt in 2021.