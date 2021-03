Duinrell

Duinrell: komst asielzoekers 'cruciaal' om geen personeel te hoeven ontslaan

Dat Duinrell in coronatijd kan verdienen aan het huisvesten van asielzoekers is "cruciaal" om het hoofd financieel boven water te houden. Dat schrijft directeur Philip van Zuylen van Nijevelt in een brief aan het Wassenaarse college van burgemeester en wethouders.



"Wij hebben als Duinrell een heel zwaar jaar achter de rug en helaas zijn de vooruitzichten voor het komend seizoen nog niet erg hoopvol", aldus Van Zuylen van Nijevelt. Als de pretparken weer open mogen, is "slechts een fractie" van het reguliere bezoekersaantal welkom.

Verder blijft het "de grote vraag wanneer onze Engelse en Duitse gasten weer mogen, kunnen en willen komen". "De voorjaarsvakantie en de paasvakantie kunnen we helaas als verloren beschouwen en onze reserveringsafdeling is al weken heel druk met het annuleren en omboeken van vakanties."



Impact

Dat zorgt al met al voor grote financiële problemen. "De impact voor Duinrell en de financiële consequenties zijn enorm. Onze belangrijkste uitdaging is om onze medewerkers in dienst te houden." Voor het Wassenaarse attractiepark is dat op dit moment de topprioriteit. De directeur noemt het "voor ons van het allergrootste belang".



Mede daarom gaat Duinrell opnieuw voor een langere periode in zee met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). "Het verlengen voor de opvang vluchtelingen is cruciaal." Duinrell kon "gezien de situatie" niets anders dan "volmondig ja" zeggen.



Turkije

Hoeveel Duinrell precies verdient aan de samenwerking met het COA wordt niet bekendgemaakt. Er zullen tot half juni 2021 maximaal 650 asielzoekers wonen in de vakantiewoningen van Duinrell. Vervolgens is er van half september 2021 tot half maart 2022 plek voor maximaal 930 personen. Zij zijn afkomstig uit landen als Syrië, Iran, Eritrea, Nigeria en Turkije.