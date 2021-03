Sportiom

Brabants zwemparadijs Sportiom is onherkenbaar na verbouwing

Bezoekers van het eerste uur herkennen het Brabantse zwemparadijs Sportiom waarschijnlijk niet meer terug. Het bekende recreatiecentrum in Den Bosch onderging het afgelopen jaar een ingrijpende verbouwing. Daarbij moest het oude thema - met rotspartijen en tropische beplanting - het veld ruimen.



In plaats daarvan oogt het zwembad nu als een soort ultramodern winkelcentrum met felle kleuren, lichteffecten en decoraties in de vorm van enorme bladeren. De renovatie kostte 2,8 miljoen euro. Dat bedrag werd opgehoest door de gemeente.

De vloeren en muren zijn volledig opnieuw betegeld. Verder werd de indeling aangepast en kwamen er drie nieuwe binnenglijbanen. Op de oude plek van een snackbar is nu een groot kinderbad te vinden.



Wildwaterbaan

De voormalige wildwaterbaan is verdwenen, maar de oude buitenglijbanen bleven intact. Die gaan waarschijnlijk nog zo'n vier jaar mee, verwacht uitbater Sportfondsen.



Sportiom AquaFun is al sinds 1 februari vorig jaar dicht. Eigenlijk had het bad rond de kerstperiode weer open moeten gaan. Door de coronamaatregelen mogen er echter nog geen bezoekers naar binnen.



Bowlingbaan

Het schaatsgedeelte IceFun werd vervangen door een bowling- en minigolfbaan. Er is nog wel een sportijsbaan, waar bezoekers recreatief kunnen schaatsen als verenigingen er geen gebruik van willen maken.