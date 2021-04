Paultons Park

Video: nieuwe spinning coaster in Engels pretpark is af

Het Engelse pretpark Paultons Park opent volgende week een gloednieuw themagebied met onder andere een spinning coaster. In themadeel Tornado Springs, ontworpen door de Nederlandse firma Leisure Expert Group, wanen bezoekers zich in een woestijnstadje in het Amerika van de jaren vijftig.



Er staan meerdere nieuwe attracties, waaronder de twee kleine vrijevaltorens Windmill Towers, de draaiende reuzenschommel Cyclonator en verkeerspark Al's Auto Academy. De belangrijkste aanwinst is de achtbaan Storm Chaser, een spinning coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides.

Die is 19 meter hoog en 430 meter lang. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur. Paultons Park bestelde een kopie van de spinning coaster Sierra Sidewinder (2007) uit het Amerikaanse pretpark Knott's Berry Farm.



Rio Grande

De bestaande attracties Rio Grande Train Ride, Trekking Tractors - een tractorrit - en waterglijbaan Wave Runner zijn voortaan onderdeel van Tornado Springs. De waterattractie kreeg de naam Buffalo Falls.



Verder wordt het gebied compleet gemaakt door de speelplaats Parking Lot Tots en het themarestaurant Route 83 Diner. Het Duitse bedrijf IMAscore verzorgde de muziek voor Tornado Springs, die inmiddels ook te vinden is op streamingdiensten als Spotify. Eigenlijk had de opening in mei 2020 plaats moeten vinden, maar door de coronacrisis liepen de werkzaamheden vertraging op.