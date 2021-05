Alton Towers Resort

Video: kinderboek komt tot leven in nieuwe attractie Alton Towers

Het Engelse pretpark Alton Towers heeft vandaag een nieuwe attractie in gebruik genomen: Gangsta Granny: The Ride. In de darkride beleven bezoekers het verhaal van het kinderboek Gangsta Granny, geschreven door de bekende Britse acteur en schrijver David Walliams.



Hij kreeg zijn eigen themagebied in het attractiepark, onder de noemer The World of David Walliams. Daar zijn ook een souvenirwinkel en twee vernieuwde kinderattracties te vinden: vrijevaltoren Raj's Bouncy Bottom Burp en draaimolen Royal Carousel.

Verder haalde Alton Towers tijdelijk de kermismolen Sizzler binnen, die voor de gelegenheid is omgedoopt tot Flavio's Fabulous Fandango. Op drie andere plekken in het park openden eerder al kermisattracties, om te zorgen voor meer capaciteit in coronatijd.



Kroonjuwelen

Gangsta Granny: The Ride draait om het stelen van de Britse kroonjuwelen. Er wordt veel gebruikgemaakt van videoprojecties met simpele animaties. Die zijn gebaseerd op de illustraties in het boek. Een ritje in de darkride duurt ruim vijf minuten.



Op de plek van de attractie was voorheen speelgebied Wobble World te vinden. Ook werd de ruimte enkele jaren gebruikt als halloweenspookhuis. Eigenlijk had de toevoeging al af moeten zijn in 2020, maar vanwege de coronacrisis werd de opening uitgesteld.