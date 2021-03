Blackpool Pleasure Beach

Robbie Williams overwoog Engels pretpark te kopen

Popzanger Robbie Williams (47) heeft overwogen om het Engelse attractiepark Blackpool Pleasure Beach te kopen. Dat vertelt hij in een podcast. Volgens de wereldberoemde Brit werd het pretpark hem een tijdje geleden aangeboden door de huidige eigenaren, de familie Thompson. Hij was naar eigen zeggen oprecht geïnteresseerd.



Williams herinnert zich hoe hij twee decennia geleden een bezoek bracht aan de toeristische trekpleister. "En twintig jaar later proberen de eigenaren van Blackpool Pleasure Beach mij Blackpool Pleasure Beach te verkopen", zegt hij in een aflevering van Life's a Beach, de podcast van comedian Alan Carr. "Hoe gestoord is dat?"

Presentator Carr wil van de zanger weten of hij het aanbod overwogen heeft. "Ik ben wel in de verleiding gekomen." Uiteindelijk liepen de gesprekken op niets uit, aldus Williams. "Maar stel dat een groep showbiztypes samenwerkt om Blackpool nieuw leven in te blazen...", dagdroomt hij verder.



Big One

De comedian ziet het plan wel zitten. Hij stelt voor om de naam van achtbaan The Big One te wijzigen. "Ik zie wel voor me hoe mensen een ritje maken op Alan Carr's Big One", grapt hij. Williams droogjes: "Ik zou dolgraag een ritje maken op Alan Carr's Big One."



Een woordvoerder van het pretpark suggereert dat de anekdote berust op een misverstand. "Robbie Williams heeft 'Misunderstood' dat 'Something Beautiful' als Pleasure Beach te koop is", luidt de ludieke reactie van het park, met verwijzingen naar bekende liedjes van Williams. "Met een uitzicht 'Beyond the Sea' is het geen wonder dat hij geïnteresseerd was, maar voor nu geldt: 'Let Ús Entertain You'."