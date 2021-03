Disneyland Paris

Grote opknapbeurt voor twee darkrides Disneyland Paris

Twee bekende attracties in Disneyland Paris krijgen onaangekondigd een grote onderhoudsbeurt. Schilders en decorateurs zijn bezig met het opknappen van de darkrides rond Sneeuwwitje en Pinokkio in themadeel Fantasyland: Blanche-Neige et les Sept Nains en Les Voyages de Pinocchio.



Alle decors worden "scène voor scène" opnieuw geverfd, vertelt decorateur Morgane Fardoux. Bovendien installeert men led-verlichting. "Dat neemt ongeveer twee maanden in beslag. Eigenlijk zou dat later gebeuren, maar vanwege de coronasluiting hebben we besloten om de werkzaamheden naar voren te schuiven."

In beide attracties wordt op veel plekken gebruikgemaakt van black light. De nieuwe showverlichting zorgt in combinatie met het schilderwerk voor "een sprankelend, fantastisch decor met veel diepte". "Het is opvallend mooi."



Buzz Lightyear

Disney deelt alvast wat beelden van de veranderingen in Les Voyages de Pinocchio. De twee Fantasyland-attracties zijn niet de enige darkrides in Disneyland Paris die momenteel vernieuwd worden. Ook Buzz Lightyear Laser Blast ondergaat een ingrijpende renovatie.