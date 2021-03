Disneyland Paris

Disneyland Paris neemt Main Street onder handen tijdens sluiting

Disneyland Paris grijpt de coronasluiting aan om themagebied Main Street U.S.A. op te knappen. Op verschillende plekken in het Amerikaanse-Victoriaanse parkdeel vinden werkzaamheden plaats. Dat is te zien op nieuwe beelden die vandaag naar buiten kwamen.



Zo staat de gevel van The Storybook Store in de steigers. De façade ondergaat een ingrijpende renovatie. Op verschillende plekken, waaronder bij souvenirwinkel Emporium, worden naamborden vernieuwd.

In broodjeszaak Market House Deli is er aandacht voor de decorstukken. Alle rekwisieten worden één voor één opgeknapt. Er zijn ook authentieke onderdelen die niet meer gered kunnen worden, zoals een dertig jaar oude zak meel. Decorateurs maken daar in hun werkplaats een exacte replica van.



's Nachts

Bij hotdogzaak Casey's Corner werden de deuren en de volledige parketvloer in ere hersteld. Sommige gebouwen, zoals snoepwinkel Boardwalk Candy Palace, moeten meermaals per jaar geverfd worden. Normaal gesproken gebeurt dat 's nachts, om bezoekers niet tot last te zijn. Nu de Disney-parken gesloten zijn, hoeft men daar geen rekening mee te houden.