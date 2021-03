Artis

Burgemeester Amsterdam pleit voor heropening Artis

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema baalt dat dierentuin Artis nog langer gesloten moet blijven. Ze roept het kabinet op om doorstroomlocaties als pretparken en dierentuinen weer te openen. Amsterdammers snakken ernaar om naar buiten te gaan, merkt ze.



"Mensen verlangen ernaar om elkaar te zien en dan is buiten echt het veiligst", vertelt Halsema aan Het Parool. Ze vindt het tijd om ook de beroemde dierentuin in de hoofdstad te heropenen. "Ik vraag het kabinet om snel naar Artis en de terrassen te kijken. Zodat we de publieke ruimte kunnen reguleren."

In het Amsterdamse Vondelpark kwamen de afgelopen weken regelmatig grote groepen jongeren samen om te feesten. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, wordt het park tegenwoordig afgesloten bij drukte.



Wachten

Artis-directeur Rembrandt Sutorius vreest dat een heropening nog wel even op zich laat wachten. Hij gaat zelf eerder uit van 1 mei, zei hij eind januari. Het op één na populairste dierenpark van Nederland is sinds half december dicht. Dat zorgt voor een hoop financiële problemen.