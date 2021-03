Energylandia

Nederlandse mijntrein in Pools pretpark Energylandia staat overeind

Ondanks de coronacrisis wordt er nog steeds hard gewerkt in Energylandia. Het Poolse pretpark legt momenteel de laatste hand aan een nieuw themagebied met de naam Aqualantis. Ondertussen is men ook al bezig met een andere uitbreiding: een mijntrein van de Nederlandse fabrikant Vekoma.



De onderdelen voor de familieachtbaan werden vorig jaar al gespot in de buurt van het park. Inmiddels staat de attractie helemaal overeind, meldt Vekoma op social media.

"Onze 1200 meter lange mijntrein in Energylandia telt drie liften en drie treinen voor 32 passagiers, met een ritduur van drieënhalve minuut", laat de Limburgse firma weten. De lengte is vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld Colorado Adventure in het Duitse Phantasialand.



Sweet Valley

Over het openingsjaar is nog niets naar buiten gebracht. De coaster hoort bij een nieuw gebied met de werktitel Sweet Valley.



Energylandia heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot dé achtbaanhoofdstad van Europa. Dit jaar openen een spectaculaire lanceerachtbaan en een boomerang coaster, eveneens van Vekoma. De mijntrein wordt de achttiende achtbaan in het park.