Privégegevens van anderhalf miljoen pretpark- en dierentuinbezoekers gelekt: 'Volstrekt onacceptabel'

De persoonlijke gegevens van vele honderdduizenden pretpark- en dierentuinbezoekers zijn op straat beland. Het gaat om personen die de afgelopen jaren een online ticket hebben gekocht voor onder andere Duinrell, Julianatoren, Diergaarde Blijdorp, Burgers' Zoo, DierenPark Amersfoort, Apenheul en Vogelpark Avifauna.



Het probleem ontstond bij de externe partij Ticketcounter, die voor de genoemde parken de online kaartverkoop regelt. Een database met de gegevens van 1,5 tot 1,8 miljoen klanten is door een menselijke fout openbaar gezet. Vorige week werd de fout ontdekt.

De database bevat gegevens uit de periode juni 2017 tot augustus 2020. Er zijn namen, e-mailadressen, telefoonnummers, woonadressen, geboortedata en soms ook rekeningnummers buitgemaakt, maar geen wachtwoorden of creditcardgegevens. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



Hacker

Een hacker dreigt de informatie openbaar te maken als Ticketcounter niet met 7 bitcoin over de brug komt, zo'n 280.000 euro. Directeur Sjoerd Bakker laat weten dat hij niet van plan is om daarop in te gaan.



Veel van de getroffen parken hebben gedupeerde klanten inmiddels een mail gestuurd met een uitleg. Met behulp van de gelekte privégegevens kunnen kwaadwillenden makkelijk geloofwaardige nepberichten versturen waarin om geld of bankgegevens gevraagd wordt. De parken waarschuwen voor verdachte berichten via mail, app of telefoon.



Vervelend

"Wat er is gebeurd, is volstrekt onacceptabel", meldt DierenPark Amersfoort. "Wij betreuren deze situatie enorm en wij bieden hierbij onze excuses aan", laat Avifauna weten. Apenheul-directeur Roel Welsing noemt de gang van zaken "heel erg vervelend". "Dit mag nooit meer gebeuren", zegt een Duinrell-woordvoerster.