Nieuws

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vindt dat de pretparken weer open moeten

Als het aan Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet ligt, gaan de attractieparken in Nederland zo snel mogelijk weer open. Dat heeft hij zondagmiddag laten blijken tijdens een campagnebijeenkomst in Nijmegen. Een kind in het publiek vroeg de politicus wanneer het weer mogelijk zou zijn om naar een pretpark te gaan.



"Wanneer gaan de waterbanen en pretparken open?", luidde de vraag. Daarop brak een luid gejoel en applaus los. De opportunistische boodschap van Baudet: als iedereen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart op Forum voor Democratie stemt, kunnen de parken op 18 maart open.

Alle pretparken, dierentuinen en musea in Nederland zijn sinds half december dicht vanwege het coronavirus. Baudet is geen voorstander van de strenge coronaregels in Nederland. Hij wil het land zo snel mogelijk weer opengooien, zonder "vrijheidsbeperkende maatregelen" als mondkapjes, anderhalve meter afstand houden en een quarantaineplicht.



Peilingen

Forum voor Democratie heeft momenteel twee zetels in de Tweede Kamer. Volgens de laatste peilingen zouden dat er na de volgende verkiezingen drie of vier kunnen worden. Voor een meerderheid zijn 76 zetels nodig.



Vorig jaar sprak Baudet al op een bijeenkomst van boze kermisexploitanten. Daar noemde hij de kermis "een cultuur die we moeten beschermen en verdedigen". Ook diende zijn partij een motie in om de kermissen zo snel mogelijk weer op te starten.