Disneyland Paris

Twijfels over komst Star Wars-gebied in Disneyland Paris

Komt er nog wel een Star Wars-gebied in Disneyland Paris? Begin 2018 werd bekend dat het Walt Disney Studios Park uitgebreid zou worden met drie themagebieden rond Marvel, Frozen en Star Wars. Op dit moment weigert Disney te zeggen of het Star Wars-gedeelte er nog gaat komen.



Het Marvel-gebied, dat Avengers Campus wordt genoemd, moet in 2022 af zijn. Aan het Frozen-parkdeel wordt ook al gewerkt. De volgende stap zou de Star Wars-uitbreiding zijn, maar dat lijkt nu allerminst zeker.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Disney sterke twijfels heeft over de keuze voor Star Wars in Parijs. De komst van themadeel Star Wars: Galaxy's Edge in de Amerikaanse Disney-resorts was niet zo succesvol als gehoopt. Daarom zou men overwegen om voor de derde uitbreidingsfase van het Walt Disney Studios Park een ander thema te kiezen.



Publicaties

In publicaties over de toekomstplannen van Disneyland Paris worden tegenwoordig alleen nog Marvel en Frozen genoemd, terwijl eerder ook steevast Star Wars werd aangestipt. Looopings vroeg de communicatieafdeling van Disneyland hoe dat komt en of de verhalen kloppen.



Een woordvoerder kiest ervoor om de twijfels niet weg te nemen. Hij laat weten niet in te willen gaan op geruchten. Tegelijkertijd weigert de voorlichter te zeggen dat de Star Wars-uitbreiding een zekerheid is.



Veranderingen

In plaats daarvan komt Disney met een algemene verklaring waarin staat dat men hard blijft doorwerken aan de expansie, die uiteindelijk wel drie themagebieden moet omvatten. De boodschap: als er nieuws is over eventuele veranderingen, brengen we dat zelf naar buiten.



Disney heeft jaren geleden al wel bouwplannen ingediend waar het Star Wars-gedeelte nog op stond. Eigenlijk had de transformatie van het Walt Disney Studios Park in 2025 af moeten zijn. Door de coronacrisis gaat het omvangrijke project waarschijnlijk langer duren.