Efteling wil Sprookjesbos openen, maar gemeente en veiligheidsregio moeten nee verkopen

Nu attractieparken gesloten moeten blijven vanwege de coronacrisis, probeert de Efteling op andere manieren bezoekers te verwelkomen. Zo heeft men onlangs toestemming gevraagd om alleen het Sprookjesbos open te stellen voor publiek. Dat melden verschillende ingewijden aan Looopings.



Het argument van de Efteling-directie: een wandeling door het Sprookjesbos komt op hetzelfde neer als een wandeling door een regulier bos. Bovendien kan het bezoekersaantal in het Sprookjesbos gecontroleerd worden en zijn er medewerkers aanwezig om gasten te wijzen op de regels.

Een woordvoerder van de gemeente Loon op Zand bevestigt dat er voortdurend gesproken wordt over manieren om de Efteling weer open te stellen. "We zijn vrijwel constant bezig om te bekijken wat er wél kan. Het openstellen van alleen het Sprookjesbos is daar een voorbeeld van. De Efteling wijst dan ook naar speeltuinen in de buurt, die wel open mogen zijn."



Stapje te ver

Op dit moment is het Sprookjesbos openen echter nog geen optie, weet de voorlichter. "Dat gaat net een stapje te ver binnen de huidige regels. Je krijgt het niet uitgelegd aan andere sectoren. Wij zouden het graag zien, maar zolang het rijk en de veiligheidsregio niet met versoepelingen komen, kunnen we het gewoon niet maken."



Een woordvoerster van de veiligheidsregio legt uit waarom er geen uitzonderingspositie gemaakt kan worden voor bedrijven als de Efteling. "Binnen de huidige, strikte maatregelen is er maar op heel beperkte schaal iets mogelijk", zegt ze.



Aanpassen

"Dat geldt dan voor ondernemers die hun kerntaak uitvoeren, niet voor ondernemers die zaken moeten aanpassen om aan de regels te kunnen voldoen. In dit geval kan een kleinschalige speeltuin dus open, omdat dat altijd al een kleinschalige speeltuin was."



De voorlichter van de gemeente benadrukt dat het Sprookjesbos-idee nog niet definitief is afgeschoten. "We staan er welwillend tegenover. Zodra de regelgeving het toestaat, gaan we het zeker weer bekijken. Maar dan moeten er wel versoepelingen komen."



Bosrijk

De Efteling wil niet specifiek ingaan op het Sprookjesbos-plan. "Er zijn meerdere situaties besproken met de autoriteiten", reageert een woordvoerder. Momenteel is alleen Efteling-vakantiepark Bosrijk geopend.