Speelpark Oud Valkeveen

Noord-Hollands pretpark wil volgende week weer open als speeltuin

Een kleinschalig Noord-Hollands attractiepark denkt een manier gevonden te hebben om de landelijke coronaregels te omzeilen. Speelpark Oud Valkeveen wil komende week opengaan als speeltuin. Men hoopt vanaf vrijdag 5 maart weer bezoekers te mogen verwelkomen.



Dat meldt het park, gelegen in de gemeente Gooise Meren, op Facebook. Het kabinet eist dat pretparken, dierentuinen en musea voorlopig gesloten blijven vanwege het coronavirus, maar buurtspeeltuinen mogen wel open.

Met het label 'speeltuin' zou Speelpark Oud Valkeveen mogelijk toch open kunnen, hetzij in aangepaste vorm. "Zodat kinderen gewoon lekker en veilig buiten kunnen spelen", laat het management weten.



Veiligheidsregio

Komende week moet duidelijk worden of het plan kan doorgaan. "Wij zijn hier momenteel over in gesprek met de gemeente Gooise Meren en de veiligheidsregio. Wij houden jullie op de hoogte."