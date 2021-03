Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Strengere voorwaarden voor Slagharen-abonnement in 2021

Wie een jaarkaart neemt op Attractiepark Slagharen krijgt in 2021 te maken met strengere voorwaarden. Eerder mochten abonnementhouders met een Goud-abonnement op Slagharen onbeperkt gratis naar de zusterparken Bobbejaanland en Movie Park Germany. Daar komt dit jaar verandering in.



Vanaf nu zijn abonnees nog maar vijf keer per seizoen welkom bij de twee buitenlandse attractieparken. De aanpassing geldt ook voor personen met een abonnement op Movie Park Germany of Bobbejaanland: ook zij mogen de andere twee parken nog maar vijf keer in.

De verandering werd geïnitieerd door Movie Park, vertelt een woordvoerster van Slagharen aan Looopings. Voor een verdere uitleg verwijst ze naar het Duitse pretpark.



Kannibalisatie

Een voorlichter van Movie Park laat weten: "We hebben gezamenlijk besloten dat we een limiet moesten instellen, om kannibalisatie tussen de verschillende abonnementen te voorkomen. Veel klanten kochten een Slagharen-pas om die vervolgens alleen te gebruiken voor Movie Park en vice versa. Daarom namen we deze beslissing."



Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany zijn onderdeel van parkengroep Parques Reunidos. Slagharen vraagt online momenteel 69,90 euro voor een Goud-abonnement. Bij Bobbejaanland zijn klanten 87,90 euro kwijt voor een Gold Pass, terwijl een Saisonpass Gold voor Movie Park in de voorverkoop 89 euro kost.