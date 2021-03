Nieuws

Pretparkkenner: 'Raar dat niet meer parken aan Halloween doen'

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat er attractieparken zijn die niet aan Halloween doen. Dat zegt wetenschapper en pretparkexpert Pieter Cornelis in de laatste aflevering van de Looopings Podcast. Het organiseren van een halloween-evenement levert namelijk gegarandeerd een financiële boost op in een cruciale periode, legt Cornelis uit.



"Je hebt een hoogseizoen met een enorme cashflow", vertelt de kenner. "Dan ga je het naseizoen in en dan stroomt de cash zo'n beetje de tent uit. Terwijl onderhoud, vast personeel en ga zo maar door doorbetaald moeten worden. Ergens in april mag je weer een keer open, maar dan staat het water bij sommige parken al redelijk aan de lippen. Dat moet niet te lang duren."

Halloween kan ervoor zorgen dat parken uit de financiële problemen blijven, aldus Cornelis. "Daarom begrijp ik niet dat er zo weinig parken iets aan Halloween doen. Met Halloween krijg je in een cruciale fase in het jaar, namelijk oktober, een enorme impuls."



Zak geld

Eigenlijk is Halloween min of meer een garantie voor succes, weet de wetenschapper. Hij noemt het "heel winstgevend". "Bij alle parken die ik ken met Halloween is het één van de top-drie-maanden van het jaar, qua omzet. Dus met een extra gevulde zak geld ga je een kortere periode in."



Er zijn ook veel parken die vinden dat Halloween niet echt bij hen past, zoals de Efteling of Duinrell. Cornelis verwijst naar familievriendelijke initiatieven als Mickey's Not-So-Scary Halloween Party in het Amerikaanse Walt Disney World. Volgens hem zou de Efteling het griezelfeest best op die manier kunnen omarmen.



Zomermaanden

Attractiepark Slagharen, dat zich tot nu toe nooit durfde te wagen aan Halloween, zette de deur onlangs op een kier. Walibi Holland kan vandaag de dag niet meer zonder de beroemde Halloween Fright Nights. Directrice Mascha van Till vertelde enkele jaren geleden nog dat ze van plan was om enkele spookhuizen ook in de zomermaanden in gebruik te nemen.