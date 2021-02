Phantasialand

Nieuw gemeentebestuur ziet uitbreiding Phantasialand niet zitten

De geplande expansie van Phantasialand komt er voorlopig niet. Het Duitse pretpark wil al decennialang uitbreiden, maar tot nu toe liggen de autoriteiten en milieuorganisaties dwars. Nu moet men opnieuw een klap verwerken.



Het nieuwe gemeentebestuur van de stad Brühl, waar Phantasialand ligt, ziet de uitbreidingsplannen niet zitten. Daarover bericht dagblad Kölner Stadt-Anzeiger. Afspraken die in het verleden gemaakt zijn, komen daardoor op losse schroeven te staan.

De komende vijf jaar hebben de partijen Die Grünen en SPD het voor het zeggen in Brühl. In een gezamenlijk beleidsplan schrijven ze dat Phantasialand in ieder geval niet mag groeien, om aangrenzende natuurgebieden te beschermen. Het attractiepark droomt onder andere van een groot waterpark.



Terug in de tijd

"Na tientallen jaren vechten voor wat meer ruimte wordt het familiebedrijf vijf jaar terug in de tijd gezet", klaagt Jochem Pitz van oppositiepartij FDP. "Dit betekent dat er geen duizend banen gecreëerd kunnen worden en dat het pretpark, dat ontzettend belangrijk is voor Brühl, niet weet wat nu te doen."