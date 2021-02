Duinrell

Nog maanden asielzoekers in vakantiehuisjes Duinrell

Het vakantiepark van Duinrell blijft de komende maanden onderdak bieden aan asielzoekers. Normaal gesproken worden de vakantiehuisjes van het Wassenaarse pretpark alleen in de rustige wintermaanden gebruikt om vluchtelingen op te vangen. Nu is besloten om de samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te verlengen tot half juni.



Eigenlijk zouden de asielzoekers tot 15 maart blijven. De nieuwe einddatum wordt 14 juni. Er is de komende periode plaats voor maximaal 650 personen. Vervolgens zal er tot en met 12 september in ieder geval géén opvang zijn in Duinrell, zodat alle huisjes dan beschikbaar zijn voor toeristen.

De asielzoekers in Duinrell zijn voornamelijk afkomstig uit de landen Syrië, Iran, Eritrea, Nigeria en Turkije. Door de coronacrisis is er voor hen minder snel huisvestiging voorhanden, waardoor ze langer in opvanglocaties moeten blijven. Bovendien kunnen grote sporthallen in coronatijd niet gebruikt worden als opvang.



Coronapatiënten

De gemeente wil dat in het vakantiepark alleen mensen komen te wonen die al minimaal twee maanden in Nederland verblijven. Op die manier is de kans kleiner dat er coronapatiënten aan de bestaande groep worden toegevoegd.



Na de zomer zal het COA opnieuw een beroep doen op Duinrell. Tussen 13 september 2021 en 15 maart 2022 is er plek voor maximaal 930 personen. Voor de Duinrell-directie betekent de samenwerking een welkome inkomstenbron in financieel lastige tijden.



Sinds 2009

Duinrell en het COA werken al sinds 2009 met elkaar samen. Vorig jaar werd de opvangperiode ook al verlengd. Toen zouden de asielzoekers in eerste instantie in maart vertrekken. Dat werd later eind juni. Uiteindelijk is besloten om het vakantiepark ook in de zomer en het najaar te gebruiken als asielzoekerscentrum.