Ouwehands Dierenpark Rhenen

Lichtfestival Ouwehands Dierenpark gaat definitief niet door

Ouwehands Dierenpark ziet zich genoodzaakt om lichtfestival China Light: Magic Forest te schrappen. Eigenlijk had het avondevenement plaats moeten vinden tussen 18 december en 27 februari. Vanwege de lockdown werd het festival meermaals verplaatst.



Begin deze maand sprak het dierenpark nog de hoop uit dat China Light alsnog door kon gaan tussen 4 en 27 maart. Nu duidelijk is dat pretparken en dierentuinen zeker tot en met 15 maart dicht moeten blijven, is het organiseren van het festival niet meer de moeite.

"Daarom hebben wij met pijn in ons hart besloten om China Light: Magic Forest te annuleren", laat het park weten. "We keken er enorm naar uit om jullie te kunnen laten genieten van deze prachtige beleving in de buitenlucht. Helaas hebben we nu geen andere keuze dan afbouwen."



Maatregelen

Directeur Robin de Lange vertelde in november nog dat een bezoek aan China Light ook in coronatijd volkomen veilig zou zijn. "De avondwandeling wordt op precies dezelfde manier georganiseerd als de reguliere openstelling, inclusief allerlei maatregelen", zei hij.



Wie al een ticket had gekocht voor het evenement, krijgt per mail meer informatie over een compensatieregeling. Ouwehands Dierenpark hoopt op 16 maart weer open te mogen voor publiek.