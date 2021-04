Mondo Verde

Video: Limburgs themapark presenteert nieuwe waterattractie

In het Limburgse themapark Mondo Verde wordt dit jaar een nieuwe waterattractie geopend. Voortaan kunnen bezoekers op warme dagen gebruikmaken van het Waterspektakel, een kleurrijke waterspeelplaats in piratenthema.



De attractie bestaat uit verschillende waterglijbanen en waterspeeltoestellen. Een video brengt de verschillende onderdelen in beeld. Voor de glijbanen zoekt het park nog namen. Op de Facebook-pagina van Mondo Verde kan men suggesties achtergelaten.

Eigenlijk had het Waterspektakel vorig jaar al af moeten zijn. Door de coronacrisis waren echter niet alle materialen op tijd binnen. De waterspeelplaats ligt naast een boomstambaan die in 2017 in gebruik werd genomen.