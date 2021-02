Efteling

Efteling-directeur blikt terug op één jaar corona: 'Regelmatig slapeloze nachten'

De coronacrisis heeft het leven van Efteling-directeur Fons Jurgens precies een jaar geleden volledig op zijn kop gezet. Sindsdien ligt hij vaak wakker van alle sores die het coronavirus met zich meebrengt, schrijft Jurgens in een bericht op zijn LinkedIn-pagina.



Hij beschrijft het afgelopen jaar als "een achtbaan die nu al 365 dagen duurt" "En dat terwijl ik helemaal niet van achtbanen houd." De Efteling-baas weet nog hoe hij op 27 februari 2020 hoorde van het eerste geregistreerde coronageval in Nederland.

Het slachtoffer bleek uit Efteling-gemeente Loon op Zand te komen. "Hiermee werd corona, na een gezellige tennisavond, plotsklaps een dichtbij-mijn-bed-show." En dat terwijl Jurgens zich het jaar heel anders had voorgesteld. "Mijn focus op de gast en de meerjarenplannen verschuift naar de achtergrond. Een tijd van continu vergaderen en schakelen met crisisteams breekt aan."



Maatregelen

Na een maandenlange sluiting in maart, april en mei mag de Efteling weer open. "Een zomer lang kunnen we, ondanks alle maatregelen, doen waar we goed in zijn: mensen even de waan van alledag laten vergeten."



In november en december moest het attractiepark wéér dicht. Jurgens: "Geen Winter Efteling en een groot deel van mijn drieduizend collega's zit weer thuis. Ik heb daar afgelopen jaar regelmatig slapeloze nachten van gehad."



Veerkrachtig

Hoe nu verder? Een openingsdatum is nog steeds niet bekend. "We staan te springen om, als het weer kan en mag, gasten veilig te ontvangen in onze Wereld van de Efteling. Ik ben trots op het veerkrachtige en creatieve bedrijf dat we zijn en op de onafgebroken betrokkenheid en inzet van alle collega's."