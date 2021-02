Kermis

Video: deze nieuwe achtbaan is binnenkort te vinden op de Nederlandse kermis

De Nederlandse kermiswereld is een grote nieuwe achtbaan rijker: de spinning coaster Time Machine, eigendom van kermisfamilie Buwalda. Het is de bedoeling dat de attractie binnenkort voor het eerst op een kermis te vinden is. Wanneer precies hangt af van de landelijke coronamaatregelen.



Time Machine, gebouwd door de Franse fabrikant Reverchon, wijkt af van andere kermisachtbanen met draaiende karretjes. Bij traditionele modellen volgt na de eerste afdaling een dubbele scherpe bocht. Dat deel werd hier vervangen door een zogeheten stall turn; een schuine, gehelde bocht.

Bovendien beginnen de karretjes eerder met draaien, namelijk vóór de eerste afdaling in plaats van halverwege de baan. De coaster is 13 meter hoog en 430 meter lang. Karretjes halen een topsnelheid van zo'n 50 kilometer per uur.



Getest

Een nieuwe YouTube-video van een Franse fansite laat zien hoe de achtbaan afgelopen zomer al getest werd op het fabrieksterrein van Reverchon. Inmiddels is de attractie gearriveerd in Nederland, wachtend op de start van het kermisseizoen.