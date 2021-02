Disneyland Paris

Disneyland Paris laat karretjes van Big Thunder Mountain aanpassen

De treinen van Big Thunder Mountain in Disneyland Paris worden aangepast. Een Franse fabrikant werkt aan een speciaal poortje in de karretjes van de populaire mijntrein, dat opengeklapt kan worden bij het instappen. Daarover bericht fansite Coasterrider.



De verandering moet het instapproces voor bezoekers met een lichamelijk beperking makkelijker maken. Voor het project werkt Disney samen met attractiebouwer Reverchon, voornamelijk bekend van het produceren van kermisattracties.

De treinen van Big Thunder Mountain bestaan uit vijf karretjes met drie rijen. Bij de voorste rij wordt een nieuw zijpaneel gemonteerd, dat in een mum van tijd geopend kan worden. De fansite toont enkele foto's uit de werkplaats van Reverchon.



Nederlands

Big Thunder Mountain, geopend in 1992, werd gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. In 2015 en 2016 was de achtbaan maar liefst dertien maanden gesloten voor een enorme renovatie. Daarbij werden ook de vijf treinen vernieuwd.