Podcast: de wijze lessen van pretparkprofessor Pieter Cornelis

Hoe zouden attractieparken als de Efteling, Toverland, Walibi Holland en Attractiepark Slagharen zich de komende jaren moeten ontwikkelen? Wetenschapper en docent Pieter Cornelis heeft wel een idee: hij deed jarenlang onderzoek naar de invloed van investeringen op pretparken. Ook werkte hij als onderzoeker voor de Efteling en strategisch directeur voor Toverland.



In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast deelt hij zijn visie op de branche. Cornelis vertelt hoe hij bij de Efteling en Toverland terechtkwam, wat hij daar ontdekte en hoe hij eigenhandig een pretparkopleiding oprichtte.

Tegenwoordig zet de pretparkprofessor zich in voor decoratie- en ontwerpbedrijf Jora Vision. Bovendien staat hij nog steeds voor de klas, bij de Fontys Academy for Creative Industries.



Bezoekersaantallen

In de podcast gaat Cornelis dieper in op trucjes waarmee attractieparken de bezoekersaantallen én de gasttevredenheid kunnen laten stijgen. Hoe klimt de branche straks uit een diep coronadal? En wat is nu verstandiger, veel bezuinigen of juist doorgaan met investeren?