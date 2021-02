Europa-Park

Europa-Park lanceert nieuwe digitale service MackOne

Europa-Park introduceert komende maand een nieuwe digitale service. Vanaf aanstaande maandag worden alle accounts voor Europa-Park-diensten gebundeld op één plek. Het initiatief heet MackOne.



Tot nu toe moesten gebruikers voor de verschillende services van het Duitse attractiepark, zoals de ticketshop, de abonnementspagina, de hotels en de webshop, aparte accounts aanmaken. Straks kan iedereen overal gebruikmaken van MackOne.

"Vanaf maart 2021 is één centraal MackOne-account genoeg om in te loggen bij veel van onze websites en apps, zonder dat je je opnieuw hoeft te registreren", staat in de beschrijving. "Bestaande accounts worden automatisch overgezet. Daarna zijn je oude inloggegevens niet meer geldig."



App

Halverwege maart wordt MackOne ook gekoppeld aan de officiële app van Europa-Park en waterwereld Rulantica. De naam werd ongetwijfeld afgekeken van Apple One, een bundel met Apple-diensten die afgelopen najaar gelanceerd werd.



Europa-Park is een familiebedrijf dat wordt gerund door de familie Mack. Dat geldt ook voor de zusterondernemingen Mack Rides, MackMedia, Mack Animation en Mack NeXT. Op dit moment wordt gewerkt aan een eigen streamingdienst: Veejoy.