Nieuws

Spanjaarden kunnen weer een dagje naar een pretpark

Nederland en België durven het heropenen van de attractieparken nog niet aan, maar in Spanje gaan de pretparken deze maand gewoon weer open. Aanstaande zaterdag begint het nieuwe seizoen van Parque de Atracciones de Madrid. Zusterpark Parque Warner Madrid volgt op zaterdag 27 maart.



Ondanks de coronamaatregelen in de regio Madrid mogen attractieparken en dierentuinen daar wel bezoekers ontvangen. Dierenparken waren al toegankelijk. Het dragen van mondkapjes is overal verlicht.

Ook PortAventura World, gelegen in de regio Catalonië, is van plan om het seizoen op 27 maart te starten. Het resort in badplaats Salou moest de poorten half oktober sluiten vanwege het coronavirus. Terra Mítica in Benidorm noemt nog geen datum.



Coronatest

Het kabinet adviseert Nederlanders om tijdens de coronacrisis niet naar het buitenland te reizen. Wie toch naar Spanje gaat, moet bij aankomst in Spanje én bij terugkomst in Nederland een recente negatieve coronatest kunnen tonen.