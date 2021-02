Fantasy Island

Engels pretpark plukt grote spinning coaster van de kermis

Het Engelse pretpark Fantasy Island haalt dit jaar een grote spinning coaster in huis. Fantasy Island presenteert komend seizoen de achtbaan Spinning Racer, die eerder te vinden was op Duitse kermissen.



De attractie van de Duitse fabrikant Maurer Rides werd vorig jaar gekocht door Mellors Group, de eigenaar van Fantasy Island. Het is niet bekend hoeveel jaar Spinning Racer in het park blijft staan.

Het baanverloop vertoont veel gelijkenissen met de bekende overdekte achtbaan Crush's Coaster in Disneyland Paris. Een soortgelijk model stond van 2004 tot en met 2006 in het Nederlandse Drievliet, onder de naam Xtreme.



Vekoma

In Fantasy Island stonden al enkele grote achtbanen, waaronder de hangende achtbaan The Odyssey en loopingachtbaan The Millennium, beide van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Pretparken in Engeland mogen van de overheid weer opengaan op maandag 12 april.