Wunderland Kalkar

Gemeente steekt stokje voor bijeenkomst met 540 mensen in Duits pretpark

Een politieke bijeenkomst in een Duits pretpark gaat niet door. De extreemrechtse politieke beweging Alternative für Deutschland (AfD) wilde dit weekend een partijcongres houden in attractiepark Wunderland Kalkar, dat vanwege corona gesloten is voor bezoekers. Daarbij zouden 540 personen aanwezig zijn.



De gemeente Kalkar ziet dat echter niet zitten, omdat Wunderland Kalkar in coronatijd ook gebruikt wordt als vaccinatielocatie. Men vreesde dat het vaccinatiecentrum niet goed bereikbaar zou zijn door de toestroom van AfD-leden.

De partij stapte naar de rechter, maar uiteindelijk heeft men zich bij de beslissing van de gemeente neergelegd. Nu moet er gezocht worden naar een alternatieve locatie en datum. AfD was van plan om tijdens de bijeenkomst de kieslijst voor de aankomende verkiezingen vaststellen.



Gedemonstreerd

De controversiële groep gebruikt Wunderland Kalkar vaker als locatie voor bijeenkomsten. Door de omstreden opvattingen van de partij leidt dat regelmatig tot ophef. Eind november werd er nog gedemonstreerd bij het pretpark.



Directeur Han Groot Obbink verdedigt zich steeds door te zeggen dat alle inkomsten welkom zijn nu het park dicht moet blijven in verband met het coronavirus.