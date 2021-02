Nieuws

Pretparken en dierentuinen in Denemarken alleen open voor bezoekers met negatieve coronatest

De pretparken en dierentuinen in Denemarken hebben toestemming om vanaf volgende week weer open te gaan. Er is wel een belangrijke voorwaarde verbonden aan de heropening: alle bezoekers moeten een negatieve coronatest kunnen tonen die niet ouder mag zijn dan 72 uur.



De meeste Deense attractieparken zijn van plan om het nieuwe seizoen eind maart of eind april te starten. Zo wil pretpark Bakken de poorten openen op vrijdag 26 maart, gevolgd door Legoland Billund en Tivoli Gardens op zaterdag 27 maart.

Tivili Friheden kondigt aan dat bezoekers weer welkom zijn vanaf donderdag 1 april. Djurs Sommerland, Fårup Sommerland en BonBon-Land wachten tot vrijdag 30 april. Dierenparken gaan waarschijnlijk wel eerder open.



Controleren

Of overdekte attracties en restaurants straks operationeel mogen zijn, wordt nog bekeken. Medewerkers zullen bij de entree controleren of bezoekers beschikken over een negatieve testuitslag. Wie vaak naar een pretpark wil, zal zich dus regelmatig moeten laten testen op het coronavirus.