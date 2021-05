Attractiepark Toverland

Toverland blijft investeren: plan voor uitbreiden van themagebied Avalon

Toverland is van plan om themagebied Avalon op korte termijn uit te breiden met één of meerdere nieuwe attracties. Dat kan Looopings als eerste melden na gesprekken met verschillende betrokkenen. In het middeleeuwse parkdeel zijn nu al wing coaster Fenix en boottocht Merlin's Quest te vinden.



Ondanks forse verliezen door de coronapandemie is Toverland niet van plan om gas terug te nemen. "De coronacrisis en al haar gevolgen zijn geen aanleiding tot het uitstellen van de realisatie van geplande uitbreidingen", liet algemeen directeur Jean Gelissen jr. al in januari weten.

De laatste grote uitbreiding van Toverland vond in 2018 plaats. Toen werd het Limburgse attractiepark in één klap anderhalf keer zo groot, dankzij de toevoeging van Avalon en entreegebied Port Laguna. Er was een investering van 35 miljoen euro mee gemoeid.



Niet af

Avalon is in de ogen van het Toverland-management nog niet helemaal af. Er liggen concrete plannen klaar om daar in de komende jaren, mogelijk al in 2022, nieuwe attracties toe te voegen. Om wat voor zaken het precies gaat, is afwachten.



De exacte planning is afhankelijk van hoe de coronacrisis zich dit jaar ontwikkelt. Toverland is in 2021 nog geen enkele dag open geweest. Wel werd afgelopen week alvast de Toverland-camping opengesteld, maar qua inkomsten zijn dat druppels op een gloeiende plaat. Vorig jaar leed het familiebedrijf 2,85 miljoen euro verlies.



Signatuur

Door één of meerdere losse attracties toe te voegen aan een bestaand gebied, wijkt Toverland af van een eerder uitgestippelde koers. Normaal gesproken stampt het park in één keer complete themawerelden uit de grond. "Het is onze signatuur om in gebieden te denken", zei Gelissen jr. daar vorig jaar over. "Ik denk ook dat we dat in de toekomst weer zullen doen."



In hetzelfde interview gaf de directeur aan graag een grote darkride te willen zien in Toverland, in een volledig nieuw parkdeel. "Wij zouden heel graag een darkride toevoegen aan ons attractie-aanbod. Ik denk ook dat dat voor ons nu een logische stap zou zijn, om sowieso iets voor de hele familie te maken."



Hotel

Dat plan gaat voorlopig niet door, zo klinkt het in de wandelgangen. Voor Avalon wordt gedacht aan andere attractietypes. Toverland heeft de afgelopen jaren ook vaak gesproken over de opening van een eigen hotel. Dat project staat nu eveneens op een lager pitje, zeggen ingewijden.



Een woordvoerster van Toverland kan het bericht over de nieuwe Avalon-attracties niet bevestigen. "Wij zijn continu bezig met de verdere ontwikkeling van Toverland en brengen onze toekomstplannen op een later moment zelf naar buiten", zegt ze. "Voor nu hopen we vooral dat we heel snel weer bezoekers mogen ontvangen na een maandenlange sluiting." Het park is sinds 15 december 2020 dicht.