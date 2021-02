Efteling

Efteling brengt sprookjesboek uit over kinderen met een beperking

De Efteling brengt komend voorjaar een nieuw sprookjesboek uit dat gaat over een jongen in een rolstoel en een slechtziend meisje. Het verhaal, geschreven door de vorig jaar overleden presentator, schrijver en theatermaker Marc de Hond, heet De Redders van Ruigrijk.



In het boek gaan de twee kinderen de strijd aan met de draak Naga om de inwoners van Ruigrijk te beschermen. De samenwerking tussen De Hond en het attractiepark is niet toevallig: de Efteling ontwikkelt momenteel het speelgebied Nest, dat geschikt is voor kinderen met een beperking. Daarvoor gaf De Hond ook advies.

Marc de Hond, de zoon van opiniepeiler en coronacriticus Maurice de Hond, liep in 2002 een dwarslaesie op. Daardoor belandde hij in een rolstoel. Eind 2018 werd blaaskanker bij hem ontdekt. Op 3 juni vorig jaar stierf hij aan de gevolgen van de ziekte.



Initiatief

Vóór zijn dood had hij veel contact met de Efteling. "Marc heeft ons geadviseerd over het belang van fysieke toegankelijkheid, maar was ook betrokken bij interne inspiratiesessies", vertelt commercieel en creatief directeur Koen Sanders. Het inclusieve uitgangspunt van Nest is volgens hem "te danken heeft aan het initiële initiatief en de adviezen van Marc".



Daarbij kwam De Hond ook op het idee voor het boek. Weduwe Remona de Hond-Fransen is blij dat het verhaal wordt uitgebracht. "Dit is een ontzettend mooie bekroning op de samenwerking", zegt ze. "Vlak voor zijn overlijden heeft hij duidelijk laten weten dat dit een van zijn laatste wensen was. Ik ben erg trots en dankbaar dat de Efteling op deze manier zijn naam vereeuwigt."



Voelbaar

De Redders van Ruigrijk wordt niet alleen uitgebracht als prentenboek, maar ook als tactiel boek waarbij de illustraties voelbaar zijn. Daarnaast wordt de tekst zowel in drukletters als in braille weergegeven. Verder verschijnen een voorleesboek en een animatievideo.