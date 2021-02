Nieuws

Belgische pretparken mogen nog niet open van Raad van State

Attractieparken in België moeten voorlopig gesloten blijven. De Raad van State heeft vandaag alle eisen van de pretparken verworpen. Parken als Plopsaland, Walibi Belgium en Bobbejaanland vinden het oneerlijk dat ze nog steeds geen duidelijkheid hebben over een openingsdatum, terwijl dierentuinen al wel bezoekers mogen ontvangen.



Door de sluiting verliezen de attractieparken miljoenen euro's. Daarom stapten ze gezamenlijk naar de Raad van State, maar daar kregen ze nul op het rekest. Ook ontvangen ze geen extra schadevergoeding.

Volgens het rechtscollege zijn er te weinig gegevens beschikbaar om inzicht te krijgen in de penibele financiële situatie die werd geschetst.



Faillissement

"De verzoekende partijen laten evenwel na om concrete, precieze en verifieerbare gegevens te verstrekken die toelaten op een transparante wijze een globaal inzicht te krijgen op hun going concern-problemen die hen zouden bedreigen", laat de Raad van State weten. Going concern is de aanname dat een organisatie in de komende periode geen risico loopt op een faillissement.



Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof baalt van de beslissing. "De Raad van State heeft er alles aan gedaan om niet uit te hoeven spreken wat het verschil is tussen het bezoeken van een pretpark en een dierentuin in coronatijd", zegt hij. "Men beweert dat onze situatie niet dringend is, ook al worden er tientallen miljoenen verloren."



Paasvakantie

In beroep gaan is bij de Raad van State niet mogelijk. Wat nu? "We zouden een reguliere procedure tegen de staat kunnen starten, waarbij we alle gederfde inkomsten kunnen verhalen." Wordt dat dan de volgende stap? "Daar gaan we bij Plopsa nog over spreken, maar ik hoop dat het niet nodig is. We willen gewoon open in de paasvakantie. Ondertussen blijf ik me afvragen wat de reden is dat ze pretparken dicht houden."



Naast Plopsaland De Panne, Walibi Belgium en Bobbejaanland schaarden ook Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Coo, Bellewaerde, Boudewijn Seapark en Sea Life Blankenberge zich achter de zaak. De huidige sluiting duurt zeker tot begin april.