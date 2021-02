Kermis

Kermiswereld bereidt zich voor op rechtszaak tegen de staat

De kermisbranche wil een rechtszaak aanspannen tegen de staat, omdat nog volkomen onduidelijk is wanneer kermissen weer plaats kunnen vinden. Ook zijn kermisondernemers niet tevreden over een steunpakket van 10,5 miljoen euro. Veel exploitanten komen daar namelijk niet voor in aanmerking.



Die financiële bijdrage is beschikbaar voor kermismensen die van oktober tot en met maart geen inkomsten hebben. Exploitanten die begin oktober nog op een kermis stonden, komen daardoor van een koude kermis thuis.

"Als je nu nog één dag in Leiden hebt gestaan op 3 oktober, dan krijg je helemaal geen steun", verzucht bestuurslid Hans van Tol van kermisbond Bovak, bekend van zijn Turbo Polyp. "Terwijl wij hadden gezegd dat ons seizoen loopt tot medio oktober."



Onzichtbaar

Van Tol vindt het bizar dat er zo veel aandacht is voor terrassen en de horeca, terwijl kermisexploitanten nagenoeg "onzichtbaar" zijn in de coronadiscussie. Volgens hem kunnen kermissen perfect veilig georganiseerd worden. "Wij willen weer perspectief."



De voorbereidingen voor de rechtszaak zijn inmiddels gestart. Van Tol laat weten dat de kermiswereld de laatste ontwikkelingen rond het coronabeleid nog wil afwachten. Dat zou de zaak alleen maar sterker maken, denkt het bestuurslid.