Safariland Stukenbrock

Duits dierenpark open voor autosafari: alle tickets uitverkocht

Dierentuinen in Duitsland mogen officieel nog geen bezoekers ontvangen, maar een dierenpark in deelstaat Noordrijn-Westfalen biedt wel een coronaproof alternatief. Sinds dit weekend is de autosafari van Safariland Stukenbrock geopend. Het initiatief blijkt een schot in de roos.



Zondag waren alle tickets uitverkocht, meldt het park op social media. "We zijn overdonderd door jullie belangstelling en steun", staat in een Facebook-bericht. "Vandaag zijn we uitverkocht, maar we zouden het leuk vinden als jullie volgend weekend langskomen."

De autosafari is voorlopig geopend op alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen, van 10.00 tot 16.00 uur. Entreebewijzen zijn online verkrijgbaar voor 20 euro per auto. Wie een ticket koopt, ontvangt een gratis kinderkaartje voor seizoen 2021.



Nederlanders

Safariland Stukenbrock ligt op ruim anderhalf uur rijden vanuit Enschede. Er zijn onder andere giraffen, olifanten, leeuwen, tijgers, cheeta's en kamelen te vinden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar Duitsland te rijden voor niet-noodzakelijke reizen.