Parque de la Naturaleza de Cabárceno

Medewerker dierenpark overleden na klap van olifantenslurf

In een Spaans dierenpark is een 44-jarige verzorger overleden nadat hij werd geraakt door de slurf van een olifant. Daardoor stootte hij met zijn hoofd tegen de tralies van het verblijf. Het incident vond dinsdagochtend plaats in Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gelegen in de Noord-Spaanse regio Cantabrië.



De medewerker in kwestie was de olifantenstallen aan het schoonmaken. Twee collega's die het voorval zagen gebeuren, sloegen alarm en belden de hulpdiensten. Vervolgens is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij even later stierf.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. Volgens het management van het park heeft de gebeurtenis gezorgd voor een schokgolf onder het personeel. "We hebben een geliefde collega en een zeer ervaren en toegewijde werknemer verloren", reageert een woordvoerder.



Applaus

Donderdag werd in het park een bescheiden herdenking gehouden, met een minuut stilte gevolgd door een luid applaus. Daarbij waren ook verschillende vertegenwoordigers van de regionale overheid aanwezig.



Parque de la Naturaleza de Cabárceno opende in 1989. Sindsdien vond er nog niet eerder een dodelijk ongeval plaats. Het olifantenverblijf beslaat maar liefst 25 hectare. De man werkte al 19 jaar voor het park.