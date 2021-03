Blackpool Pleasure Beach

Groot onderhoud voor hoogste achtbaan van Engeland

Eén van de beroemdste achtbanen van Groot-Brittannië wordt deze winter gerenoveerd. Het Engelse pretpark Blackpool Pleasure Beach zorgt ervoor dat de 71 meter hoge rollercoaster The Big One behouden blijft voor het nageslacht. Net als vorige winter vervangt men verschillende baandelen.



In februari 2020 zijn vier delen van The Big One - ruim 45 meter aan rail - verwijderd en vervangen door gloednieuwe stukken baan van staalbedrijf Taziker Industrial. Dit jaar gaat de opknapbeurt verder, op grotere schaal.

"We werken opnieuw met Taziker samen voor het vervangen van negen delen met in totaal 75 meter aan baan", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Het gaat daarbij om het gedeelte net vóór het station." Fansite Pleasure Beach Experience deelt foto's van de werkzaamheden.



Hoogste en snelste

Blackpool Pleasure Beach gaat weer open op maandag 12 april. The Big One stamt uit 1994. Volgens het pretpark haalt de iconische attractie een topsnelheid van 137 kilometer per uur. Daarmee zou het naast de hoogste ook de snelste achtbaan van Groot-Brittannië zijn. Leverancier Arrow Dynamics is intussen failliet.