Efteling

Trainingen voor Efteling-show Raveleijn van start in Frankrijk

Hoewel op dit moment nog onduidelijk is wanneer de Nederlandse pretparken weer open mogen, zijn de voorbereidingen voor Efteling-voorstelling Raveleijn al gestart. Tien Nederlanders worden momenteel in Frankrijk getraind voor de paardenshow.



Dat meldt het Franse themapark Puy du Fou - de producent van Raveleijn - op social media. "Tien kandidaten kwamen vanuit Nederland hierheen voor de selectierondes voor acteurs en stuntmensen", zo luidt het bericht.

"Sommige van deze talenten krijgen in de toekomst de kans om de helden van de show Raveleijn te spelen." Wanneer Raveleijn weer kan draaien, is nog niet bekend. Normaal gesproken loopt de voorstelling van begin april tot begin januari.



Verhaallijn

De Efteling is nog zeker tot en met 15 maart gesloten vanwege het coronavirus. Afgelopen zomer werd in verband met corona een verkorte versie van Raveleijn opgevoerd, met een alternatieve verhaallijn en minder spektakel dan gebruikelijk.